Koç:
Mali konularda almak istediğin tedbirleri hayata geçiremiyorsun. Kendini garanti altına almak için ödün vermen gerekecek. Sizi üzenler için sancılı bir dönem başlarken, tam aksine sizin hayatınızda yükseliş dönemi başlıyor. Sizi üzenler için sancılı bir dönem başlarken, tam aksine sizin hayatınızda yükseliş dönemi başlıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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