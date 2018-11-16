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  • 16.11.2018 09:40

yorumları – 16 Kasım 2018 Cuma

yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 16 Kasım Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

Koç:

Mali konularda almak istediğin tedbirleri hayata geçiremiyorsun. Kendini garanti altına almak için ödün vermen gerekecek. Sizi üzenler için sancılı bir dönem başlarken, tam aksine sizin hayatınızda yükseliş dönemi başlıyor. Sizi üzenler için sancılı bir dönem başlarken, tam aksine sizin hayatınızda yükseliş dönemi başlıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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