sahibi olmayı istediğiniz andan itibaren alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlardan kaçınmak gerektiğini bilmeyen yok.göre tabii kiiçin daha fazlası gerekiyor.Bunun için hamilelik öncesi ya da hamilelik süresince beslenme alışkanlığınızı değiştirmeniz şart.İlk olarak mümkün olduğunca organik sebze ve meyveler tüketmeye özen gösterin. Eğer besinlerin organik olduğundan emin olamıyorsanız;tüketmek en iyisidir. Ayrıcade doğurganlığınızı artıracaktır.Hamilelik öncesinde deodoranttan böcek ilacına, oda spreyinden parfüme kadar kimyasal madde içeren spreylerden kesinlikle uzak durun.