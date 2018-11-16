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: Elmanın şifası saymakla bitmiyor!

’a göre elmanın şifası saymakla bitmez. Özellikle kırmızı elma; hem menopoza girme yaşını geciktirir hem de tiroidin düzenli çalışmasını sağlar.



BEBEK sahibi olmayı istediğiniz andan itibaren alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlardan kaçınmak gerektiğini bilmeyen yok. Medikal Medyum'a göre tabii ki bebek sahibi olmak için daha fazlası gerekiyor.
Bunun için hamilelik öncesi ya da hamilelik süresince beslenme alışkanlığınızı değiştirmeniz şart.
İlk olarak mümkün olduğunca organik sebze ve meyveler tüketmeye özen gösterin. Eğer besinlerin organik olduğundan emin olamıyorsanız; muz ve nar gibi kalın kabuklu yiyecekler tüketmek en iyisidir. Ayrıca yapraklı yeşillikler, kereviz, salatalık, elma ve patates de doğurganlığınızı artıracaktır.
Hamilelik öncesinde deodoranttan böcek ilacına, oda spreyinden parfüme kadar kimyasal madde içeren spreylerden kesinlikle uzak durun.

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