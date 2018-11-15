yanlış teşhis ya da tespit edilemeyen hastalıklar nedeniyle acı çeken binlerce insanın şifa bulmasına aracılık etmiş bir medyum olarak tanıtantüm kalıpları yıktı. Hastalıkların tedavisinde tamamenkullandı. Kitapları, New York Times'ınlistesinde aylarca kaldı. Hastalıklarınanlattığı kitabıyla milyonlarca kişinin takip ettiği; kronik yorgunluk sendromu, diyabet, migren, zona, depresyon,tiroit bozukluğu ve daha birçok kronik hastalığın tedavisini,için anlattı. Anthony William, yazı dizisinin ilk gününde 'mucize' olarak adlandırdığı besinlerleele aldı...