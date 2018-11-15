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Dünyanın konuştuğu şifacı , uzun ömrün sırrını ’e anlattı

, tüm hastalıkların şifasının doğada olduğunu söyledi. Migren tedavisinde, ilaçları değil kereviz suyu, kişniş, papaya, sarımsak ve zencefil gibi besinleri tavsiye etti.



Kendisini, yanlış teşhis ya da tespit edilemeyen hastalıklar nedeniyle acı çeken binlerce insanın şifa bulmasına aracılık etmiş bir medyum olarak tanıtan Anthony William, tüm kalıpları yıktı. Hastalıkların tedavisinde tamamen doğal yöntemleri kullandı. Kitapları, New York Times'ın en çok satanlar listesinde aylarca kaldı. Hastalıkların gizli nedenleri ve iyileşme yöntemlerini anlattığı kitabıyla milyonlarca kişinin takip ettiği 'Medikal Medyum'; kronik yorgunluk sendromu, diyabet, migren, zona, depresyon, menopoz, tiroit bozukluğu ve daha birçok kronik hastalığın tedavisini, TAKVİM okuyucuları için anlattı. Anthony William, yazı dizisinin ilk gününde 'mucize' olarak adlandırdığı besinlerle migren tedavisini ele aldı...

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