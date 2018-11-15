İşadamına infaz

Ünlü işadamı Ali Rıza Gültekin (57), Beşiktaş Balmumcu'da dün akşam bir binanın 4. katında bulunan kumarhanede kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına tek kurşun isabet eden Gültekin yer yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gültekin'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı olay yerinde kaçarken, polis cinayet ile ilgili soruşturma başlattı. İşadamı Ali Rıza Gültekin, 2015 yılında da Beykoz'da silahlı saldırıya uğramış, yara almadan kurtulmuştu.
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