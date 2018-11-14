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Katil balina

Verdiği komutlarla gençleri a sürükleyen ‘’ yine can aldı. Tehlikeli oyunu oynayan 16 yaşındaki Ahmet, tabancayla canına kıydı.

Katil balina
'da bir mühendis tarafından tasarlanan ve internette hızla yayılan '' oyunu, ölüm saçtı. Şantaj komutlarıyla a sürükleyen oyun nedeniyle tüm dünyada 200'den fazla genç canına kıydı. Ölümcül oyun, bu kez 'u ağlattı. Liesili Ahmet Kağan Gür (16), önceki gün Mavi Balina oyunu oynadıktan sonra evinin bahçesine çıktı. Evden aldığı tabancayla başına ateş açtı. Talihsiz genç, can verdi. Polis, gencin oyun oynadığı bilgisayarına el koydu. Okul arkadaşlarını ve ailesini hüzne boğan Gür, dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet'in ölmeden önce 'da, "Mavi Balina öldü" diye yazıp hesabını kapattığı ortaya çıktı.



Gür, geride "Anlamsız... Hakkınızı helal edin" yazılı bir not bıraktı.

Özgür ÖZDEMİR

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