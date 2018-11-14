Katil balina

Rusya'da bir mühendis tarafından tasarlanan ve internette hızla yayılan 'Mavi Balina' oyunu, ölüm saçtı. Şantaj komutlarıyla intihara sürükleyen oyun nedeniyle tüm dünyada 200'den fazla genç canına kıydı. Ölümcül oyun, bu kez Trabzon'u ağlattı. Liesili Ahmet Kağan Gür (16), önceki gün Mavi Balina oyunu oynadıktan sonra evinin bahçesine çıktı. Evden aldığı tabancayla başına ateş açtı. Talihsiz genç, can verdi. Polis, gencin oyun oynadığı bilgisayarına el koydu. Okul arkadaşlarını ve ailesini hüzne boğan Gür, dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet'in ölmeden önce Instagram'da, "Mavi Balina öldü" diye yazıp hesabını kapattığı ortaya çıktı.
Gür, geride "Anlamsız... Hakkınızı helal edin" yazılı bir not bıraktı.
Özgür ÖZDEMİR
Gür, geride "Anlamsız... Hakkınızı helal edin" yazılı bir not bıraktı.
Özgür ÖZDEMİR
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