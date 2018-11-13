Bugünkü
Takvim

Vay Janena!

İngiltere’nin en genç milyoneri olan Jane Park, aradığı aşkı bulamadı. Kendisine sadık kalacak kişiye yıllık 420 bin lira vereceğini açıkladı

Vay Janena!
İngiliz Jane Park (23), 17 yaşında lotodan 1 milyon sterlin kazandı. İngiltere'nin en genç milyoneri olarak adını tarihe yazdı. Park kazandığı parayla kendisini adeta baştan yarattı. Bir dizi estetik operasyon için ameliyat masasına yattı. Kendisini baştan aşağı değiştiren Park, loto kazandıktan sonra aradığı aşkı bulamadı. Tüm ilişkileri ihanetle sonlandı.

Özel hayatında mutsuz olan Park, kendisine sadık kalacak doğru adama yıllık 60 bin pound vereceğini vurguladı. Sadakatın paradan çok daha önemli olduğunu söyleyen Jane, bir internet sayfası aracılığı ile kendisine talip olan kişiler ile görüşüp kiminle evleneceğine karar vereceğini açıkladı.






kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriVay Janena!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar