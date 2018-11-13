Vay Janena!

Jane Park (23), 17 yaşında lotodan 1 milyon sterlin kazandı. İngiltere'nin en genç milyoneri olarak adını tarihe yazdı.Bir dizi estetik operasyon için ameliyat masasına yattı. Kendisini baştan aşağı değiştiren Park, loto kazandıktan sonra aradığı aşkı bulamadı. Tüm ilişkileri ihanetle sonlandı.Özel hayatında mutsuz olan Park, kendisine sadık kalacak doğru adama yıllıkvereceğini vurguladı. Sadakatın paradan çok daha önemli olduğunu söyleyen Jane, bir internet sayfası aracılığı ile kendisine talip olan kişiler ile görüşüp kiminle evleneceğine karar vereceğini açıkladı.