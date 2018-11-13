Keyfinin kahyası!

Bıçaklı saldırı kameralara yansıdı. Olay 6 Kasım'da İstanbul'da yaşandı. Psikolojik rahatsızlığı bulunan H.Ö. (32) 6 Kasım'da C.E.'nin (39) yanına yaklaştı. Bir anda saldırarak bıçaklamaya başladı. Uğradığını şaşıran talihsiz adam kendi çabalarıyla kurtulmayı başardı. Kanlar içinde vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, saldırganı uzun uğraşlar sonucu ikna etti. Gözaltına alınan şüpheli daha sonra tutuklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, C.E. aracından iniyor. Zanlı elindeki ekmek bıçağıyla C.E.'yi defalarca bıçaklıyor.
TAKSI-UBER kavgası bir türlü bitmedi. Durak kahyası, sürücüyü ve turistleri tehdit etti. Olay dün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda meydana geldi. UBER çağıran Türk ve turist iki kadın, araca binmek istedi. Taksi durağı kahyası, valizlerin araca koyulmasına engel oldu. UBER sürücüsünün cep telefonuyla kayıt yaptığını görünce ise saldırıya geçti. Yolcuların araca binmesini engelledi. Kadın polis çağırmak istedi. Geri adım atan maganda, "Yazıklar olsun, şu bayanlar olmasa senin ağzını burnunu kırardım. Kime izletirsen izlet, şerefsizler" diyerek tehditler savurdu. O anlar saniye saniye telefon kamerasına yansıdı.
Taksi durağı kahyası, havalimanında dehşet saçtı. Büyük korku yaşayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı.
TAKSI-UBER kavgası bir türlü bitmedi. Durak kahyası, sürücüyü ve turistleri tehdit etti. Olay dün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda meydana geldi. UBER çağıran Türk ve turist iki kadın, araca binmek istedi. Taksi durağı kahyası, valizlerin araca koyulmasına engel oldu. UBER sürücüsünün cep telefonuyla kayıt yaptığını görünce ise saldırıya geçti. Yolcuların araca binmesini engelledi. Kadın polis çağırmak istedi. Geri adım atan maganda, "Yazıklar olsun, şu bayanlar olmasa senin ağzını burnunu kırardım. Kime izletirsen izlet, şerefsizler" diyerek tehditler savurdu. O anlar saniye saniye telefon kamerasına yansıdı.
Taksi durağı kahyası, havalimanında dehşet saçtı. Büyük korku yaşayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı.
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