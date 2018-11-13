Sosyal medyadan tanışan cüce çift, evlilik kararı aldı. Dillere destan bir düğün yaptı. Van'da 104 santimetre uzunluğundaki Melahat Yıldız (27) ile kendisinden 4 santimetre uzun Macit Demiralay (28) Facebook'ta tanıştı. İkili evlilik kararı aldı. Çiftin dün düğünü vardı. Düğüne, Erciş Belediye Başkan yardımcısı Necmettin Karaman, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, kurum amirleri, çiftin yakınları ile arkadaşları katıldı. Çift'in nikahını ise Erciş Belediye Başkan yardımcısı Necmettin Karaman kıydı. Çok mutlu oldukları gözlenen çift, gece geç satlere kadar dans edip, davetlilerle birlikte halay çekti.
- Yaşam
- 13.11.2018
- Gazete
Devlerin aşkı Van’da
Van’da boyları 104 ve 108 santimetre olan çift nikah kıydı. Aşk bir kez daha engel tanımadı.
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