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Devlerin aşkı ’da

’da boyları 104 ve 108 santimetre olan çift nikah kıydı. Aşk bir kez daha engel tanımadı.

Devlerin aşkı Van’da
Sosyal medyadan tanışan cüce çift, evlilik kararı aldı. Dillere destan bir düğün yaptı. 'da 104 santimetre uzunluğundaki Melahat Yıldız (27) ile kendisinden 4 santimetre uzun Macit Demiralay (28) Facebook'ta tanıştı. İkili evlilik kararı aldı. Çiftin dün düğünü vardı. Düğüne, Başkan yardımcısı , Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü , kurum amirleri, çiftin yakınları ile arkadaşları katıldı. Çift'in nikahını ise Erciş Belediye Başkan yardımcısı Necmettin Karaman kıydı. Çok mutlu oldukları gözlenen çift, gece geç satlere kadar dans edip, davetlilerle birlikte halay çekti.

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