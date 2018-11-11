Büyük 'kaskınlık'

Trafikte MOBESE kameralarından, kask ve emniyet kemeri takmayan sürücülere, ceza gelmeye devam ediyor. İzmir'de Murat Denli'ye ait kamyona, geçen 22 Ekim'de ceza kesilip, tebliğ edildi. Sürücüye, kask takmadığı gerekçesiyle 108 lira idari para cezası uygulandı. Aracı kullanan Denli'nin üvey kardeşi Yılmaz Duman, neye uğradığını şaşırdı. Genç adam, "Ceza gelince şok yaşadık. Hemen Bergama Trafik Denetleme Büro Amirliği'ni aradık. Onlar yaşanan olaya güldü ancak bir çözüm üretemediler. Cezaya itiraz edeceğiz" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.