Katili serbest!

Antalya'da lise öğrencisi Aleyna Hatun Budanır'a 16 Ağustos'ta Hakan K.'nın kullandığı otomobil çarptı. Talihsiz kız kurtarılamadı. Dün ise duruşma vardı. Bilirkişi raporunda, Aleyna'nın asli kusurlu, sanığı ise tali kusurlu olduğu ifade edildi. Hakan K. tahliye edildi. Baba Şahimerdan Budanır, açlık grevi kararı aldı.
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