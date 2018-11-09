Vuran baba

Kız arkadaşına şantaj yapan genç, sevgilisinin babası tarafından silahla vuruldu. Olay dün İstanbul Ataşehir'de yaşandı. R.D. sevgilisi Z.K.'den şantaj yoluyla 5 bin lira para istedi. Elindeki görüntüleri ailesine göstermekle tehdit etti. Genç kız, her şeyi babasına anlattı. Baba M.K., kızından R.D. ile buluşmasını istedi. İkili masaya oturdu. Baba M.K. yanındaki üç kişiyle birlikte kafeyi bastı. R.D.'yi zorla kafenin dışına çıkartıp dövdü. Ardından da ayaklarından vurdu. Saldırı sonrası şüpheliler kaçtı. O anlar kameralara yansıdı. Emniyet güçleri, baba M.K. ve yanındaki bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşma sürüyor.
FURKAN KARA
FURKAN KARA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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