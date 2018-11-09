  • Yaşam
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 01:06
  • Gazete

Tansiyon aşkınızı bitirmesin

Diyabet ve tansiyon yorgun düşürüyor. Cinsel gücü azaltıyor. Uzmanlar ise uyarıyor: libidoyu yükseltir. Yiyin!

Tansiyon aşkınızı bitirmesin
Sağlıklı bir bedene sahip olmanın yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Sağlıksız beslenmeye bağlı oluşan kilolar, tansiyon, kalp damar hastalıkları, kolesterol ve diyabet gibi kronik rahatsızlıklara zemin hazırlıyor. Yaşam kalitesini düşüren bu hastalıklar, aşk hayatını da bitiriyor. Bu hastalıkların neden olduğu halsizlik, cinsel isteksizliğe ve iktidarsızlığa neden oluyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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