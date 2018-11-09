  • Yaşam
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 23:52
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anneliğe engel

Fazla kiloların neden olduğu yumurtalık kistleri, kadınlarda doğurganlığı azaltıyor...

Obezite anneliğe engel
Üreme çağındaki kadınlarda sık görülen polikistik over sendromu, hormonal bozukluğa neden oluyor. Çağın vebası ise bu hastalığın görülme sıklığını artırıyor. Genellikle ergenlik döneminde başlayan polikistik over, kadınlarda yumurtlamayı azaltıyor. Doğurganlığı engelliyor. Gebe kalındığında ise annelerde karaciğer yağlanması, TİP 2 diyabet ve hipertansiyon hastalıklarına zemin hazırlıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Şişman "Polikistik over sendromlu hastalarda sağlıklı ve dengeli beslenme önerilir. Bununla birlikte kilolu hastalarda düşük kalorili diyet ile kilo verilmesi sağlanmalıdır. Diyet ve egzersizi içeren yaşam tarzı değişikliği insülin direnci önleyerek diyabet gelişimini engelleyebilir" bilgisini veriyor.
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