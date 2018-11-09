Naciye Ateş

İstanbul'da polis memuru Naciye Ataş. Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda görevliydi. Genç kadın, dün beylik tabancasıyla intihara kalkıştı. Ataş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi. Genç kadının, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve ilaç kullandığı belirtildi.
ZAFER HALATÇI
ZAFER HALATÇI
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