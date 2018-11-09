  • Yaşam
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 00:04
  • Gazete

Naciye Ateş
İstanbul'da polis memuru Naciye Ataş. Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda görevliydi. kadın, dün beylik tabancasıyla intihara kalkıştı. Ataş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi. Genç kadının, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve ilaç kullandığı belirtildi.

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