İnti'kan!'

Sınıftaki kavga cinayetle bitti. Olay önceki gün İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. Mert Karagöz (14) sınıf arkadaşı Muhammet K. (14) tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Katil zanlısı, "Aynı sınıftaydık. 3 gün önce kızlar yüzünden sınıfın ortasında kavga ettik. Darp edilince ve kızlar da gülmeye başlayınca gururum incindi. Ben de eve gittim. 2 gün okula gitmedim. Daha sonra da evde duran pompalı tüfeği aldım ve takip ettikten sonra intikam için sıktım" dedi. Karagöz ise ikindi vakti toprağa verildi. Mert'in ölmeden önce "Anne yemeğimi hazırla" dediği öğrenildi. Muhammet K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Tutuklanan katilin cesaret hapı aldığı iddia edildi.
Anne Nurgüzel Karagöz, oğlunun tabutuna son kez dokundu.
Liseli Mert, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel olup aktı.
Muhammet K., pompalı tüfekle sınıf arkadaşın katletti. O anlar kamerlara saniye saniye yansıdı.
BARIŞ SÖZAL
DERVİŞ UĞURLU
Tutuklanan katilin cesaret hapı aldığı iddia edildi.
Anne Nurgüzel Karagöz, oğlunun tabutuna son kez dokundu.
Liseli Mert, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel olup aktı.
Muhammet K., pompalı tüfekle sınıf arkadaşın katletti. O anlar kamerlara saniye saniye yansıdı.
BARIŞ SÖZAL
DERVİŞ UĞURLU
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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