Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibinin resmi Instagram hesabı üzerinden paylaşıldı. İpucu sorusu, Türkiye'de rock müziği öncülerinden olan bir sanatçıdan geliyor. Gönüllerde taht kurmuş şarkılara imza atan sanatçının en bilindik şarkılarından biri Arkadaşım Eşşek.. Hadi ipucu sorusu olan Arkadaşım Eşşek, Bugün Bayram şarkılarını söyleyen sanatçı kimdir? İşte 9 Kasım 12.30 Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (9 KASIM 2018)

Soru: Arkadaşım Eşşek, Bugün Bayram şarkılarını söyleyen sanatçı kimdir?

Cevap: BARIŞ MANÇO

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Barış Manço 2 Ocak 1943 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılan Manço, müziğe başlangıcı Galatasaray Lisesi'nde olmuştur. Lise öğreniminde okul değiştirmiştir. Şişli Terakki lisesinde eğitimini tamamlayan sanatçı, Yüksek öğrenimini Belçika Kraliyet Akademisi'nde,"resim-grafik-iç mimari" alanında tamamladı ve okulunu birincilik ile bitirdi.

Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Flemenkçe, Almanca , Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı. Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır. Barış Manço 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü. 1 Şubat 1999 tarihinde, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı Siyami Ersek Hastanesinde aynı gece vefat etmiştir.