40 yıl önce vatani görevini yerine getiren adam asker kaçağı olarak gözaltına alınmaktan bıktı. Yetkililerden yardım bekliyor. Mersin'de 59 yaşındaki Ahmet Civanbay'ın, 7 aydır başı dertten kurtulmuyor. Askerliğini yapmasına rağmen GBT sorgulamasında 'asker kaçağı' görüldüğü için 3 kere gözaltına alındı. Tutanak tutularak serbest kalabilen Civanbay, bir türlü sorununu çözemedi. Artık dışarıya korkarak çıktığını vurgulayan Civanbay, "Korkarak geziyorum. Elimde askerliğimi yaptığıma dair belgeleri gösterdiğim halde yine de gözaltına alınıyorum. Arkadaşlarımın yanında rezil oldum. Arkadaşlar artık işin şamatasına başladılar. Biz dediler 'sana aramızda para toplayalım, seni bedelli olarak askere yollayalım' diyerekten takılmaya başladılar. Başka arkadaşlarım 'askerlik kağıdını aldıysan nereye gideceksen söyle, biz seni oraya bırakalım, omuzlarımıza alalım, en büyük asker bizim asker diyelim' diyorlar. Lütfen artık bu sorunumun bitmesini istiyorum" dedi.
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