Amerikan kültürünün en popüler spor dalı, Hadi'nin ipucu sorusu olarak paylaşıldı. Hafta içi 13.30 ve 20.30'da haftasonları ise sadece 20.30'da yapılan Hadi'nin bugün yapılacak 20.30 yarışması spor gecesi olacak. İpucu sorusu ise bunun üzerinden. Hemen ipucu sorusunu bildirelim. Rugby'den doğan ve sahasında 10.20.30 gibi sayıların bulunduğu bir spor dalı. Peki, nedir bu spor dalı? Amerikan futbolunun en popüler sporunun adı nedir? İşte 8 Kasım 20.30 Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (8 KASIM 20.30)

Soru: Amerikan kültürünün en popüler sporunun adı nedir?

Cevap: AMERİKAN FUTBOLU

AMERİKAN FUTBOLU HAKKINDA

Amerikan futbolu (ABD ve Kanada'da futbol, diğer bölgelerde korumalı futbol olarak bilinir) her takımında 11 kişi bulunan ve 2 takımla oynanan bir spordur. Oyundaki amaç, takım hücumdayken topu pasla ya da koşuyla, savunma takımına kaptırmadan, karşı tarafın saha sonuna ulaştırmaktır. Bunu yaparken hücum takımı, topu pas ya da koşu yardımıyla 10 yardalık mesafeden 4 hakkı içinde geçirmelidir. Eğer hücum takımı bu 10 yardayı geçerse, yeni 4 hak kazanır. Ayrıca skor (ya da sayı) kazanmanın 2 ana yolu vardır. Bunlardan birincisi topu pasla ya da koşuyla rakibin saha sonuna taşımak (Touchdown, 6 puan), diğeri ise topa vurarak sayı direklerinin arasından geçirmektir (Field Goal, 3 puan). Maçın sonunda en çok puanı olan taraf, maçı kazanır.

Amerikan futbolu, Amerika'da Ragbi'den esinlenerek ortaya çıkarılmış bir spordur. İlk maç 6 Kasım 1869 tarihinde, Rutgers ve Princeton adlı iki kolej takımı arasında, ragbi-futbol kuralları karışımı kurallar altında oynanmıştır. Ardından, 1880'de "Amerikan Futbolu'nun babası" olarak bilinen Walter Camp tarafından snap, 11 kişilik takımlar ve hak sistemi oyuna eklenmiş; sonrasında ileri pas, tarafsız bölge ve topun şekli gibi konularda değişimlere gidilmiştir.

Amerikan futbolu, Amerika'daki en popüler spor olup; profesyonel futbol ve kolej futbolu oyunun en popüler oynanma seviyeleridir. Oyunun diğer popüler seviyeleri ise lise futbolu ve genç futboludur. Çünkü ABD'de oyunu yıllık yaklaşık olarak 1.1 milyon lise sporcusu ve 70,000 kolej sporcusu oynamaktadır. National Football League ise en popüler Amerikan futbolu ligi olup, dünyanın en yüksek ortalama izleyici sayısına sahipken; ligin şampiyonluk maçı olan Super Bowl, dünyanın en çok izlenen spor etkinliğidir.