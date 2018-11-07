Teksas’ta ışıldadı

Antalya'da yaşayan mutlak kulağa sahip Elif Işıl Karakaş (16), 4 yıl önce piyano eğitimi almaya başladı. Geçen yıl ABD'de düzenlenen piyano yarışmasına katılan genç kız, 130 kişi arasında 6'ncı olmayı başardı. Aynı yıl Teksas'taki yarışmada birincilik elde eden Elif, yine göğsümüzü kabarttı. Bu yıl da Teksas'taki yarışmaya katılan Elif, 3 kategoride birinci olmayı başardı. Yarışmayı 2 yıl üst üste kazanmayı başaran ilk ve tek Türk olma unvanını kazandı.
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