Na'faka' bastı!

İşadamı Erol Özmandıracı, 2015 yılında eşi Ceylin'i cicişler lakaplı Esra-Ceyda Ersoy kardeşler ile aldattı. Ardından uçakta tanıştığı hostes Merve Nur Başbuğ ile aşk yaşadı. Geçtiğimiz yıl kızlarını kucağına alan ikili arasında anlaşmazlık çıktı. Merve Nur Başbuğ, sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyip mahkemenin kapısını çaldı. Özmandıracı hakkında 8 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. İşadamı şiddet iddialarına itiraz etse de mahkeme anne ile çocuğuna toplam bin lira tedbir nafakası bağlanmasını kararlaştırdı.
Ali OKTAY
Ali OKTAY
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