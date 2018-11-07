  • Yaşam
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 23:20
  • Gazete

Na'faka' bastı!

Nafaka bastı!
İşadamı Erol Özmandıracı, 2015 yılında eşi Ceylin'i cicişler lakaplı Esra-Ceyda Ersoy kardeşler ile aldattı. Ardından uçakta tanıştığı hostes Merve Nur Başbuğ ile aşk yaşadı. Geçtiğimiz yıl kızlarını kucağına alan ikili arasında anlaşmazlık çıktı. , sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyip mahkemenin kapısını çaldı. Özmandıracı hakkında 8 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. İşadamı şiddet iddialarına itiraz etse de mahkeme anne ile çocuğuna toplam bin lira tedbir nafakası bağlanmasını kararlaştırdı.

Ali OKTAY
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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