  • Yaşam
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 23:24
  • Gazete

E-Cinayet!

’da ‘Rebine’ ve ‘Rebin’ isimli çay paketleme firmalarının sahipleri, isim benzerliği yüzünden kavga etti. Boğazından bıçaklanan yaşamını yitirdi.

E-Cinayet!
Adana'da yaşayan Muhittin Dağoğlu (48), geçtiğimiz aylarda "Rebine" markasıyla çay poşetleme işine başladı. Bir süre sonra da Nezir D. "Rebin" markasıyla çay poşetleme şirketi kurdu. Durumu öğrenen Dağoğlu, tartıştığı Nezir D.'yi, ve 'na şikayet etti. Bunun üzerine Nezir D.'nin şirketine para cezası kesen bakanlık, çaylarına da toplatma kararı verdi. Bu gelişmeyle husumet büyürken, araya aile büyüklerinin girmesiyle taraflar arasında geçici bir barış sağlandı. Ancak geçen Cumartesi mahallede karşılaşan iki arkadaş çayın ismi ve ceza nedeniyle tartıştı. Olay yerine Nezir D.'nin oğulları Fatih D. (19) ile H.D.'nin (16) de gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Baba ve oğulları tarafından önce dövülen ardından da boğazından bıçaklanan Muhittin Dağoğlu öldü. Baba ve iki oğlu ise tutuklandı.



Murat
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