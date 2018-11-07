  • Yaşam
  • 07.11.2018 19:17
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 19:24

Bahçelievler'de pompalı dehşeti! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Emre Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Sırtından ve ensesinden yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çevrede delil araştırması yapan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Bahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Emre Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı.
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