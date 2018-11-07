Bahçelievler'de pompalı dehşeti! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

İstanbul Bahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Emre Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı.
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İstanbul Bahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Emre Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı.
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