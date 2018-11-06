  • Yaşam
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 02:26
  • Gazete

la keskin

Yeşil çayla keskin dişler
Diş sağlığını korumanın yolu doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Diş Hekimi Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, i güçlendiren besinlerin birkaçını sıralıyor:
KEREVIZ: Çürük oluşumunu engeller. Dişetlerine masaj yapar.
PEYNİR: Ağzın PH dengesini ayarlar.
: Ağız kanserinden korur.
YOĞURT: Dişleri güçlendirir.
MAYDANOZ: Ağız kokusuyla savaşır.
ÇİLEK: Dişleri besler.
ELMA: Kabuğuyla yendiğinde dişleri kuvvetlendirir.
PORTAKAL: Dişleri temizler.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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