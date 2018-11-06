Yeşil çayla keskin dişler

Diş sağlığını korumanın yolu doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Diş Hekimi Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, dişleri güçlendiren besinlerin birkaçını sıralıyor:
KEREVIZ: Çürük oluşumunu engeller. Dişetlerine masaj yapar.
PEYNİR: Ağzın PH dengesini ayarlar.
YEŞİL ÇAY: Ağız kanserinden korur.
YOĞURT: Dişleri güçlendirir.
MAYDANOZ: Ağız kokusuyla savaşır.
ÇİLEK: Dişleri besler.
ELMA: Kabuğuyla yendiğinde dişleri kuvvetlendirir.
PORTAKAL: Dişleri temizler.
KEREVIZ: Çürük oluşumunu engeller. Dişetlerine masaj yapar.
PEYNİR: Ağzın PH dengesini ayarlar.
YEŞİL ÇAY: Ağız kanserinden korur.
YOĞURT: Dişleri güçlendirir.
MAYDANOZ: Ağız kokusuyla savaşır.
ÇİLEK: Dişleri besler.
ELMA: Kabuğuyla yendiğinde dişleri kuvvetlendirir.
PORTAKAL: Dişleri temizler.
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