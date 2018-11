On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta hayalleri süsleyen On Numara'da büyük ikramiyeyi kazanabilmek umuduyla kuponlarını satın alan vatandaşlar, sonuçları merak ediyor. Saat 21.15'te başlayan çekiliş tamamlandı ve ikramiye bilgileri paylaşıldı. Buna göre, 10 bilen 5 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen 348 bin 494 lira 75 kuruş 5'e bölündü ve kişi başı 69 bin 698 lira 95 kuruş kazandı. İşte 5 Kasım On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI (5 KASIM 2018)

5 Kasım On Numara sonucu: 1, 2, 5, 18, 22, 24, 26, 33, 35, 42, 47, 49, 51, 52, 54, 57, 60, 62, 70, 72, 75 ve 80

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 69 bin 698 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 848'inci hafta çekilişinde 9 bilen 91 kişi 2 bin 553 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 763 kişi 131 lira 85'er kuruş, 7 bilen 18 bin 78 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 111 bin 163 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 194 bin 965 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Bursa'nın Yıldırım, Hatay'ın Antakya, İzmir'in Torbalı, Kocaeli'nin İzmit ve Trabzon'un Akçaabat ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.