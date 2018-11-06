Kadın kalbi daha hassas

Kalp hastalıkları, en çok kadınların hayatını tehdit ediyor. Yapılan araştırmalara göre kadınların yaklaşık üçte biri kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor. Risk, menopoz döneminden sonra yüzde 50'ye yükseliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülsüm Bingöl, 40 yaş üzerindeki kadınların kalp sağlığı için düzenli olarak kardiyoloji kontrollerini yaptırmasını öneriyor. Bel çevresi 80 santimden geniş olan kadınlara zayıflamalarını tavsiye ediyor.