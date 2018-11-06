  • Yaşam
  • 06.11.2018 09:47
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 10:05

'de akılalmaz olay! li eşini terk etti

İki kez e yakalanan eşini terk eden vefasız koca, bununla da yetinmedi. Eşinin üzerine dan kredi çektiren koca, oturduğu evi de satışa çıkarıp hasta karısını sokağa attı.

Böyle vicdansızlık görülmedi! Kanserli eşine...

İki kez e yakalanan eşini terk eden vefasız koca, bununla da yetinmedi. Eşinin üzerine dan kredi çektiren koca, oturduğu evi de satışa çıkarıp hasta karısını sokağa attı.

'de yaşayan 46 yaşındaki , Sezgin Selek ile 15 yıllık evliydi. Genç kadın 2002'de meme kanserine yakalandı. Hastalığı boyunca eşinin kendisine iddiaya göre hiçbir şekilde manevi desteği olmamıştı. Yine iddiaya göre Sezgin Selek, eşini hastalığı ile baş başa bırakarak terk etti. Genç kadın tüm zorluklara rağmen kanserle olan mücadelesine devam ederek hastalığı atlatmayı başardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sabah'ın haberine göre; Dınlamaz'ın kanseri yendiğini öğrenen iş adamı Sezgin Selek (50), eşini ikna ederek tekrar birlikte yaşamaya başladı. Bu sırada işleri kötüye giden Selek, iflas etti. Eşinin yanında duran Dınlamaz bankalara başvurarak eşi için yüklü miktarda kredi çekti ve eşinin işlerinin yoluna girmesini sağladı. Fakat genç kadın 2008'de yeniden kansere yakalandı. İşlerini yoluna koyan Selek ise hasta eşini yeniden terk etti. Hastalığı ile mücadele eden genç kadın bankalardan gelen icra ile ikinci bir şok yaşadı. Selek, eşinin kendisi için çektiği krediyi ödememişti. Ayrıca Selek eşinin yaşadığı evi hasta karısından gizlice satarak Sibel Dınlamaz'ı sokağa attı. Suç duyurusunda bulunan Dınlamaz'ın şikâyeti üzerine Sezgin Selek hakkında soruşturma başlatıldı.

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