BİM 6 Kasım aktüel ürünler satışa sunulmaya başladı. Sürpriz ürünlerin yer aldığı BİM'de kişisel bakım ürünlerinden ağız bakım ürünlerin birçok ürün bulunuyor. Türkiye genelinde marketleri bulunan BİM'in yayınladığı listede, sağlıklı dişlere kavuşmanız için ağız bakım ürünlerine ağırlık verildi. Ağız ve diş bakımı konusunda hassas olanları yakından ilgilendiren ürünleri derledik. İşte BİM 6 Kasım aktüel ürünler listesi..

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER (6 KASIM 2018)

BİM 6 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN