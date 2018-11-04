Saç dökülmesini önlemek mümkün

Günümüzde erkek ve kadınların en sık şikayet ettiği sağlık sorunlarının başında saç dökülmesi geliyor. Türkiye Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Metin Oğuz, erken tedbir alındığında saç dökülmesinin önlenebileceğini söylüyor. Şampuan, saç spreyi gibi kimyasal ürünlerin dökülme üzerindeki etkisine değiniyor...



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