  • Yaşam
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 01:57
  • Gazete

dökülmesini önlemek mümkün

Dr. , erken tedavi ile dökülmesinin önlenebileceğini söyledi. Ve ekledi: Şampuanlar dökülmeyi durdurmaz. Sağlıklı beslenmek gerekir. Yumurta ve yoğurt yiyin.

Saç dökülmesini önlemek mümkün
Günümüzde erkek ve kadınların en sık şikayet ettiği sağlık sorunlarının başında saç dökülmesi geliyor. Türkiye Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Metin Oğuz, erken tedbir alındığında saç dökülmesinin önlenebileceğini söylüyor. Şampuan, saç spreyi gibi kimyasal ürünlerin dökülme üzerindeki etkisine değiniyor...
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