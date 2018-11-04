  • Yaşam
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 01:49
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Rekortmenden acı haber

Başkan Tayyip Erdoğan’ın 16 saat süren tarihi uçuşunda pilotluk yapan , motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Rekortmenden acı haber
İstanbul'da pilot Serdar Halil Girgin (53), dün 3 motosikletli arkadaşı ile birlikte Amasra'ya gitmek üzere gezintiye çıktı. Ereğli'de ise Girgin'in motosikleti kaya parçalarına çarptı. Pilot, kasklı olmasına rağmen ağır yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak 2 çocuk babası, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deneyimli pilot, 7 Eylül 2013'te Türk Hava Yolları tarihinin en uzun kesintisiz uçuşunda görev yaparak tarihe geçmişti. O dönem başbakan olan Başkan Erdoğan'ı 'dan Arjantin'e 16 saat süren uçuşla götüren uçaktaki ekipte yer almıştı.



Serdar Halil Girgin
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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