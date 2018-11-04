Rekortmenden acı haber

İstanbul'da pilot Serdar Halil Girgin (53), dün 3 motosikletli arkadaşı ile birlikte Amasra'ya gitmek üzere gezintiye çıktı. Zonguldak Ereğli'de ise Girgin'in motosikleti kaya parçalarına çarptı. Pilot, kasklı olmasına rağmen ağır yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak 2 çocuk babası, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deneyimli pilot, 7 Eylül 2013'te Türk Hava Yolları tarihinin en uzun kesintisiz uçuşunda görev yaparak tarihe geçmişti. O dönem başbakan olan Başkan Erdoğan'ı Rusya'dan Arjantin'e 16 saat süren uçuşla götüren uçaktaki ekipte yer almıştı.
Serdar Halil Girgin
Serdar Halil Girgin
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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