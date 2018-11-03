Can boğazda!

Okulda şakalaşma ölümle bitti. Olay dün Giresun'da meydana geldi. Buğra Kağan Şen (16) ile T.D. (16) isimli kız öğrenci, sınıftayken teneffüs sırasında şakalaşmaya başladı. İddiaya göre, genç kız Şen'in göğsüne yumruk attı. Bir anda yere yığılan gencin dili boğazına kaçtı. Arkadaşları tarafından müdahale edilen öğrencinin dili çıkarılmaya çalışıldı, bu sırada sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan Buğra, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. T.D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şen'in kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Zeren Çoban, "Şakalaşırken T.D Buğra'ya vurmuş bunun üzerine Buğra 'kalbim sıkışıyor vurma' demiş yere yığılmış. Ambulans ile hastaneye götürdüler fakat yolda hayatını kaybetmiş" diye konuştu.
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