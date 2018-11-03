ALES/3 ne zaman yapılacak? 2018 ALES sınav tarihleri merakla araştırılıyor. ÖSYM, ALES/3 Sonbahar dönemi sınav tarihini açıkladı. Peki ALES/3 giriş yerler açıklandı mı? İşte tüm detaylar...
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ALES/3 ne zaman yapılacak? 2018 ALES sınav tarihleri merakla araştırılıyor. ÖSYM, ALES/3 Sonbahar dönemi sınav tarihini açıkladı. Peki ALES/3 giriş yerler açıklandı mı? İşte tüm detaylar...
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