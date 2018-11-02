Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 1 milyon 631 bin 301 lira haftaya devretti. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar, sonuçlarını görüntüleyerek herhangi bir ikramiye kazanıp, kazanamadığını sorgulamak istiyor. İşte 1 Kasım Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (1 KASIM 2018)

1 Kasım Süper Loto sonucu: 01 - 03 - 13 - 20 - 23 - 42

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti. Öte yandan 5 bilen 54 kişi 9 bin 399 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 418 kişi 159 lira 70'er kuruş, 3 bilen 68 bin 392 kişi 13 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

BİR ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 25 Ekim 2018 tarihli 275. hafta çekilişinde şanslı numaralar 10 - 18 - 22 - 26 - 28 - 32 olarak belirlenirken, 9 haftadır devreden çekilişin talihlisi belli oldu. Balıkesir'in Burhaniye ilçesine çıkan büyük ikramiye tutarı ise 24 milyon 541 bin 46 lira olarak açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 5 bilen 139 kişi 9 bin 401 lira 80'er kuruş, 4 bilen 8 bin 466 kişi 165 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 169 bin 516 kişi ise 14 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.