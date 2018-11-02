Cesur müdahale

Isparta'da önceki akşam Genç İşadamları Derneği 8 yeni üye için rozet takma töreni düzenlendi. Gecede Isparta Musiki Derneği konser verdi. Ancak solist Nuri Ağırbaş, sahnede baygınlık geçirdi. Başını yere çarpan şarkıcıya ilk müdahaleyi 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de doktoru olan İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur ile eşi Prof. Dr. Mustafa Cesur yaptı. Beyin kanaması geçiren Nuri Ağırbaş hastaneye kaldırıldı.
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