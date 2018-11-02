  • Yaşam
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 01:58
  • Gazete

Cesur müdahale

Cesur müdahale
Isparta'da önceki akşam Genç İşadamları Derneği 8 yeni üye için rozet takma töreni düzenlendi. Gecede Musiki Derneği konser verdi. Ancak solist Nuri Ağırbaş, sahnede baygınlık geçirdi. Başını yere çarpan şarkıcıya ilk müdahaleyi 9'uncu Cumhurbaşkanı 'in de doktoru olan İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur ile eşi Prof. Dr. Mustafa Cesur yaptı. Beyin kanaması geçiren hastaneye kaldırıldı.

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