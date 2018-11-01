İstanbullular dikkat! Ücretsiz olacak

Belediyeden alınan bilgiye göre, kent genelinde 32 hatta, ücretsiz aktarmalı ulaşım hizmeti veriliyor. Bu uygulamayla mevcut ve planlanan ulaşım projeleri kapsamında otobüs ve diğer ulaşım modları arasındaki tam entegrasyonun sağlanabilmesi hedefleniyor.

ÜCRETSİZ OLARAK TARİFELENDİRİLDİ

"Besleme hatları" olarak değerlendirilen ücretsiz aktarma hizmeti; yolcu davranışları, yolculuk talepleri, sahada yapılan gözlemler, raylı sistem ve etkileşimindeki mevcut ve yeni açılan hatların analizi yapılarak belirlendi.

Besleme hatların aktarmasız yolculukları için tek biletli ücret tarifesi geçerli olmakla birlikte, bu hatlar ile diğer ulaşım modu (raylı sistem/ deniz yolu) arasında yapılan aktarmalar ücretsiz olarak tarifelendirildi.



SADECE BİR YERDE BAKİYEDEN DÜŞÜYOR

Örneğin Pendik ilçesi Kavakpınar-Tavşantepe Metrosu kullanacak bir yolcu, KM2 otobüs hattını kullandığında, İstanbulkart'ında sadece bir yerde kendisinden ücret alıyor. KM2 hattındaki bir otobüse bildiğinde ücret ödeyen vatandaş, metro hattı kullandığında kendisinden her hangi bir ücret alınmıyor. Yine aynı şekilde bu hatlarla entegre olan M4 metrosunda da yolculuk yapabiliyor. Benzer durum, 32 hat ve bunlarla bağlantılı entegre diğer ulaşım alternatifleri içinde geçerli.

İstanbul genelinde 32 adet ücretsiz aktarmalı entegre hatlar şu şekilde:

SIRA HAT KOD HAT ADI HAT TARİFESİ İLÇESİ AÇILIŞ TARİHİ ENTEGRE HAT

1 KM2 KAVAKPINAR-TAVŞANTEPE METRO METRO ENTEGRE PENDİK 8.10.2016 M4 METROSU



2 KM21 HİLAL KONUTLARI - KARTAL METRO/ CEVİZLİ METRO ENTEGRE PENDİK 12.10.2012 M4 METROSU



3 KM24 KAVAKPINAR - PENDİK METRO/YHT METRO ENTEGRE PENDİK 12.10.2012 M4 METROSU



4 KM26 ÇAMLIK MAHALLESİ - PENDİK METRO/ PENDİK YHT METRO ENTEGRE PENDİK 20.5.2015 M4 METROSU



5 KM34 KARTAL METRO-TOPSELVİ/GÜLSUYU METRO METRO ENTEGRE PENDİK 11.7.2018 M4 METROSU



6 KM37 HİLAL KONUTLARI-PENDİK METRO/YHT METRO ENTEGRE PENDİK 11.7.2018 M4 METROSU



7 KM41 BAŞIBÜYÜK SAĞLIK KAMPÜSÜ - KÜÇÜKYALI METRO METRO ENTEGRE MALTEPE 26.10.2015 M4 METROSU



8 KM42 BAŞIBÜYÜK - SÜREYYAPAŞA HASTANESİ/ MALTEPE METRO ENTEGRE MALTEPE 28.6.2017 M4 METROSU



9 KM43 M.EĞİTİM KÖYÜ - ZÜMRÜTEVLER/ MALTEPE METRO ENTEGRE MALTEPE 28.6.2017 M4 METROSU



10 KM44 MARMARA EĞİTİM KÖYÜ - SİTELER - MALTEPE METRO ENTEGRE MALTEPE 28.6.2017 M4 METROSU



11 KM45 MARMARA EĞİTİM KÖYÜ - KÜÇÜKYALI METRO METRO ENTEGRE MALTEPE 28.6.2017 M4 METROSU



12 MK11 KAYABAŞI KİPTAŞ/ KAYAŞEHİR - OLİMPİYATKÖY METRO METRO ENTEGRE BAŞAKŞEHİR 22.11.2013 M1-M3 METROSU



13 MK12 GÜVERCİNTEPE - OLİMPİYATKÖY METRO METRO ENTEGRE BAŞAKŞEHİR 22.11.2013 M1-M3 METROSU



14 MK13 ŞAHİNTEPE - OLİMPİYATKÖY METRO METRO ENTEGRE BAŞAKŞEHİR 22.11.2013 M1-M3 METROSU



15 MK14 KİPTAŞ VADİTEPE - OLİMPİYATKÖY METRO METRO ENTEGRE BAŞAKŞEHİR 22.11.2013 M1-M3 METROSU



16 MK15 BOĞAZKÖY/ BAHÇEŞEHİR - OLİMPİYATKÖY METRO METRO ENTEGRE BAŞAKŞEHİR 22.11.2013 M1-M3 METROSU



17 MK16 OLİMPİYATKÖY METRO/ K.S.S.HASTANESİ - K.ÇEKMECE M METRO ENTEGRE BAŞAKŞEHİR 31.5.2013 M1-M3 METROSU



18 MK17 İBN HALDUN ÜNİ./BAHÇETEPE-OLİMPİYATKÖY METRO METRO ENTEGRE BAŞAKŞEHİR 7.6.2018 M1-M3 METROSU



19 MK19 AYAZMA SİTELERİ-MAHMUTBEY METRO METRO ENTEGRE BAŞAKŞEHİR 6.7.2018 M1-M3 METROSU



20 MK21 BAŞAKŞEHİR 4. 5. ETAPLAR - BAŞAKŞEHİR METROKENT METRO ENTEGRE BAŞAKŞEHİR 13.9.2013 M1-M3 METROSU



21 MK22 TAŞOLUK PERONLAR/ FENERTEPE - BAŞAKŞEHİR METROKENT METRO ENTEGRE ARNAVUTKÖY 25.10.2013 M1-M3 METROSU



22 MK31 K.S.S. HASTANESİ/ HALKALI/MEHMET AKİF MAH. - BAŞA METRO ENTEGRE KÜÇÜKÇEKMECE 11.11.2013 M1-M3 METROSU



23 MK42 15 TEMMUZ MAH. - KİRAZLI METRO METRO ENTEGRE BAĞCILAR 13.9.2013 M1-M3 METROSU



24 MR5 YENİKAPI İDO-YENİKAPI MARMARAY METRO ENTEGRE FATİH 28.6.2018 M1-M2 METROSU



25 UM11 KİRAZLITEPE-KISIKLI METRO-ESATPAŞA METRO ENTEGRE ÜSKÜDAR 12.1.2018 M5 METROSU

26 UM12 GÜZELTEPE - KISIKLI METRO METRO ENTEGRE ÜSKÜDAR 30.1.2018 M5 METROSU



27 UM13 YAVUZTÜRK MAHALLESİ - ÜMRANİYE METRO METRO ENTEGRE ÜSKÜDAR 21.2.2018 M5 METROSU

28 UM40 TAŞDELEN - ÇEKMEKÖY METRO METRO ENTEGRE ÇEKMEKÖY 18.12.2017 M5 METROSU



29 UM60 SANCAKTEPE - ÇEKMEKÖY METRO METRO ENTEGRE SANCAKTEPE 18.12.2017 M5 METROSU



30 UM73 SULTANBEYLİ-ÇEKMEKÖY METRO METRO ENTEGRE ÇEKMEKÖY 03.01.2018 M5 METROSU

31 22İ İSTİNYE İSKELE-MASLAK VAPUR ENTEGRE SARIYER 29.05.2017 İSTİNYE - ÇUBUKLU FERİBOTU

32 135Ç ÇUBUKLU - KAVACIK VAPUR ENTEGRE BEYKOZ 13.04.2017 İSTİNYE - ÇUBUKLU FERİBOTU