  • Yaşam
  • 27.10.2018 11:11
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 09:39

amcasına hakaret ettiği videonun kamera arkası görüntülerini yayınladı

hesabından yayınladığı videolarla milyonlarca gencin beynini uyuşturan sözde sosyal medya fenomeni , amcasıyla çektiği kışkırtma videosunun iç yüzünü anlattı. Amcasına hakaret ederek büyük bir skandala imza atan Batur, "Bu videoyu kimin dost kimin düşman olduğunu anlamak için yaptım." dedi.


Sözde sosyal medya fenomenlerinin son günlerde yaptığı skandallara bir yenisini Enes Batur ekledi. YouTube hesabından yayınladığı videolar ile milyonlarca kişi tarafından takip edilen Enes Batur, amcasına ağır hakaretler içeren ve büyük tepki çeken skandal videosunun iç yüzünü anlattı.
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