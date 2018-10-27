Sözde sosyal medya fenomenlerinin son günlerde yaptığı skandallara bir yenisini Enes Batur ekledi. YouTube hesabından yayınladığı videolar ile milyonlarca kişi tarafından takip edilen Enes Batur, amcasına ağır hakaretler içeren ve büyük tepki çeken skandal videosunun iç yüzünü anlattı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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