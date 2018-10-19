Müge Anlı'da bugün kayıp Murat Tekin'in erkek sevgilisi Engin Elekçi neler söyleyecek? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı geçtiğimiz gün çarpıcı iddialarla ekranlara geldi. Evli temizlik görevlisinin evden kaçma sebebi başka erkek sevgilileri olması mı yoksa peşinde olduğu iddia edilen adamlar tarafından başına bir şey mi geldi? İşte 19 Ekim Müge Anlı'da neler yaşanacak, Müge Anlı'da bugün her şey gün yüzüne çıkacak mı merak edenler için Müge Anlı canlı yayın izle...

ATV CANLI YAYIN