Sen Anlat Karadeniz son bölüm dün akşam Atv ekranlarında izleyicinin nefesini kesti. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yine birinci oldu! Yayınlanan 26. bölümüyle izleyiciye duygu dolu anlar yaşatan Sen Anlat Karadeniz son bölüm izlendikten hemen sonra izleyici Sen Anlat Karadeniz 27. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı. Son bölümde Nefes oğlu için hayata tutunurken Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Vedat bu sefer de Nefes'in oğlu Yiğit'i kaçırıyor! Yiğit'in kaçtığını hastane odasında yatarken öğrenen Nefes kaçıp gitmek istiyor ancak Tahir ona engel oluyor. Hemşireler Nefes'i sakinleştirirken Tahir Yiğit'i aramaya gidiyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Yiğit bulunabilecek mi? Kaçıranlar ve bir daha izlemek isteyenler için Sen Anlat Karadeniz son bölüm full izle... Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI