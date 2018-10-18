  • Yaşam
  • 18.10.2018 11:40
  • Son Güncelleme: 18.10.2018 - 11:40

Yine birinci! 27. fragmanı: 'Vedat Yiğit'i kaçırdı!' Sen 26

son bölüm dün akşam izleyiciyi ekrana kilitlemeyi yine başardı. Atv'nin Çarşamba akşamları reyting rekortmeni dizisi Sen yine birinciliği elden bırakmadı. Yayınlanan son bölümünden hemen sonra merak edilen Sen Anlat Karadeniz 27. fragmanı ekranlara geldi. de Vedat'ın kedinin fareyle oynadığı gibi oynaması devam ediyor. Vedat bu sefer de Yiğit'i kaçırdı! Nefes bunu öğrenince ne yapacak? İşte Sen Anlat Karadeniz hakkında merak ettiğiniz her şey herimizin detayında... Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı, Sen Anlat Karadeniz ...

Sen Anlat Karadeniz son bölüm dün akşam Atv ekranlarında izleyicinin nefesini kesti. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yine birinci oldu! Yayınlanan 26. bölümüyle izleyiciye duygu dolu anlar yaşatan Sen Anlat Karadeniz son bölüm izlendikten hemen sonra izleyici Sen Anlat Karadeniz 27. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı. Son bölümde Nefes oğlu için hayata tutunurken Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Vedat bu sefer de Nefes'in oğlu Yiğit'i kaçırıyor! Yiğit'in kaçtığını hastane odasında yatarken öğrenen Nefes kaçıp gitmek istiyor ancak Tahir ona engel oluyor. Hemşireler Nefes'i sakinleştirirken Tahir Yiğit'i aramaya gidiyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Yiğit bulunabilecek mi? Kaçıranlar ve bir daha izlemek isteyenler için Sen Anlat Karadeniz son bölüm full izle... Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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