  • Yaşam
  • 17.10.2018 09:39
  • Son Güncelleme: 17.10.2018 - 09:39

26. fragmanı: O kadar güzel hayallerim var ki... Sen Anlat Karadeniz son bölüm

bu akşam Atv ekranlarında yine izleyiciye duygu dolu anlar yaşatacak. Atv'nin Çarşamba akşamları reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde bu akşam neler olacak? Tahir Nefes'i hastane köşelerinde beklerken hayallerinden bahseder. Peki, ve oğlu için hayata tutunabilecek mi? Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler yaşandı? İşte, Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölüm fragmanı, Sen Anlat Karadeniz son bölüm ...

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm bu akşam sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Nefes sevginin gücüyle hayata tutunabilecek mi? Vedat Nefes'i vurduğunu öğrenince deliye dönüyor. Peki yine Nefes'in hayatını karartmak için uğraşacak mı? Tahir ise Nefes'in canıyla uğraştığı hastane odasında hayaller kurup Nefes'in hayata dönmesi için güzel hayallerinden bahsediyor. Peki, Tahir bu son yaşananlardan sonra Vdat'ın kalemini kıracak mı? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı...

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