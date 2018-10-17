Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm bu akşam sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Nefes sevginin gücüyle hayata tutunabilecek mi? Vedat Nefes'i vurduğunu öğrenince deliye dönüyor. Peki yine Nefes'in hayatını karartmak için uğraşacak mı? Tahir ise Nefes'in canıyla uğraştığı hastane odasında hayaller kurup Nefes'in hayata dönmesi için güzel hayallerinden bahsediyor. Peki, Tahir bu son yaşananlardan sonra Vdat'ın kalemini kıracak mı? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı...