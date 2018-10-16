  • Yaşam
  • 16.10.2018 15:37
  • Son Güncelleme: 16.10.2018 - 15:37

günü şok gelişme yaşandı! Eyüpsultan'da bulunan ve çanta 'a mı ait?

'da bugün gayrimenkul zengini Yasemin Oruç ile ilgili şok gelişme yaşandı! Atv'nin en çok takip edilen programı Müge Anlı ile programında 'den bu yana haber alınamayan kaçtı mı yoksa öldürüldü mü konusu araştırılırken 'tan gelen bir haber üzerine gözler akrabalara çevrildi! Eyüp'te bulunan bir gayrimenkul zengini Yasemin Oruçoğlu'na mı ait? Müge Anlı Salı günü Yasemin Oruçoğlu sır perdesinde neler yaşandı? İşte Müge Anlı'da bugün yaşanan o anlar...

Müge Anlı bugünkü programında son dakika gelişmesi yaşandı. 18 Eylül'den beri haber alınamayan gayrimenkul zengini 45 yaşındaki Yasemin Oruçoğlu İstanbul'da kayboldu. 12 gün önce Yasemin Oruçoğlu'nun telefonu son kez Çağlayan Adliyesi'nde sinyal verdi. Gayrimenkul zengini Yasemin Oruçoğlu inşaat ve gayrimenkul a.ş. işleri nedeniyle öldürüldü mü yoksa kaçtı mı? İşte Müge Anlı 16 Ekim canlı yayında Yasemin Oruçoğlu ile ilgili yaşanan şok gelişmeler...

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