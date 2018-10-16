Müge Anlı bugünkü programında son dakika gelişmesi yaşandı. 18 Eylül'den beri haber alınamayan gayrimenkul zengini 45 yaşındaki Yasemin Oruçoğlu İstanbul'da kayboldu. 12 gün önce Yasemin Oruçoğlu'nun telefonu son kez Çağlayan Adliyesi'nde sinyal verdi. Gayrimenkul zengini Yasemin Oruçoğlu inşaat ve gayrimenkul a.ş. işleri nedeniyle öldürüldü mü yoksa kaçtı mı? İşte Müge Anlı 16 Ekim canlı yayında Yasemin Oruçoğlu ile ilgili yaşanan şok gelişmeler...