Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm gümbür gümbür geliyor! Kısa sürede Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölümde Yılmaz'ı kurtarmak için Demir'le evlenmeyi seçen Züleyha'yı zor anlar bekliyor. Züleyha evden kaçıyor ve Demir Züleyha'ya kötü yüzünü gösteriyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanı hakkında detaylar... Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm izle...