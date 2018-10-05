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  • Yaşam
  • 05.10.2018 - 15:56
  • Son Güncelleme: 05.10.2018 - 15:56

'ı kurtarmak için kendisini feda etti! 4. son bölüm yine birinci oldu!

birinciliği sevdi! Atv'nin yeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. son bölüm dün akşam izleyicinin nefesini kesti. Züleyha ve Yılmaz'ın aşkları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dün yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 4. son bölümde 'ı idamdan kurtarmak için kendini feda etti ve 'la nikah masasına oturdu. İşte birinciliği elden bırakmayan Bir Zamanlar Çukurova 4. son bölüm gelişmeleri herimizin detayında... Bir Zamanlar Çukurova 4. ...

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımını Tims&B, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstleniyor. Bir Zamanlar Çukurova 4. son bölüm izle...

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