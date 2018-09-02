Akbil yok bıçak var

Akbil basmayan magandalar otobüs şoförünü bıçakladı. Dehşet veren olay dün sabah İstanbul'da yaşandı. Taksim-Kayaşehir hatlı özel halk otobüsünde çalışan Ercan Kılıç durağa yanaştı. Araca binen dört kişi ise akbil basmadı. Şoför Kılıç, bir süre sonra dörtlüyü uyardı. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kılıç, sol bacağından bıçaklandı.
Olayı gerçekleştiren kişiler koşarak kayıplara karıştı. Yaralı Ercan Kılıç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda yaralanan otobüs şoförü Ercan Kılıç, "Akbillerinizi doldurun dedim. Onlar da aşağı inmediler. Ben de yukarı çıktım. 'Neden oturuyorsunuz yolcular sizi bekliyor' dedim. Tartışma çıktı, bıçaklandım" dedi.
Olayı gerçekleştiren kişiler koşarak kayıplara karıştı. Yaralı Ercan Kılıç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda yaralanan otobüs şoförü Ercan Kılıç, "Akbillerinizi doldurun dedim. Onlar da aşağı inmediler. Ben de yukarı çıktım. 'Neden oturuyorsunuz yolcular sizi bekliyor' dedim. Tartışma çıktı, bıçaklandım" dedi.
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