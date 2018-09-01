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Yok deve!

, paketini ve ismini taklit eden ‘’ isimli sigara markasına dava açtı. Mahkeme, Türk firmanın üretiminin durdurulmasını kararlaştırdı

Yok deve!
CAMEL sigarası, Türk bir firmaya açtığı tescil hakkını kazandı. Dünyanın önde gelen tütün şirketi Japan Tobacco Inc. (), TPE nezdinde tescilli 'Camel' markalı ürünü ilk olarak 1994 yılında 'de satmaya başladı. Makaron doldurma makinası, tütün kutuları, nargile kömürü ve nargile parçaları alanında faaliyet gösteren de 3 yıl önce tütün sektörüne adım attı. Cemal isminde sigara çıkarmaya başladı. İki marka arasındaki benzerlik herkesi şaşkınlığa uğrattı. Çünkü '' ile '' markasının 1, 3 ve 5. harfleri aynı, sadece 'a' ve 'e' harflerinin yeri farklıydı! Camel, sigara paketinin üzerinde deve, Cemal'de ise fil fotoğrafı kullanmaktaydı! Bu durum, akıllarda soru işareti bıraktı. İsviçreli JTI şirketi, karışıklığın giderilmesi için durumu yargıya taşıdı.






HAKSIZ REKABET
CAMEL, dilekçesinde 'Cemal' ürünlerin satışının, ihracatının durdurulmasını istedi. Davalı Utku İthalat Şirketi ise ürünlerinde hiçbir benzerlik olmadığını söyledi. Ancak mahkeme markanın kutularının hatta yazınlarının bile benzer olduğunu dile getirdi. JTI'nin şikayetini kabul etti. 'Cemal' sigarasının üretiminin ve satışının durdurulmasına, tescilinin iptaline karar verdi.

ALİ OKTAY
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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