Adana'da yaşayan Ayhan Güldü (53), 28 Temmuz'da bisikletle ekmek almaya giden A.M.A.'yi "Babanı tanıyorum" diye kandırdı. "Sana kuş getireceğim" diyerek çocuğun bisikletini alıp kaçtı. A.M.A., polise bisikletini çalan kişinin sürekli gözünün seğirdiğini ve omzunun oynadığını anlattı. Tikli hırsızın poliste 27 kaydı bulunan "Titrek Ayhan" lakaplı Ayhan Güldü olduğu saptandı. Ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Güldü ise bu kez aynı yöntemle 16 yaşındaki M.B.'nin de bisikletini çaldı. Yakalanan ve suçlamayı kabul etmeyen Güldü, tutuklandı.
Ziya RAMOĞLU
Ziya RAMOĞLU
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