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Tikli hırsız, 2 çocuğun bisikletini ‘Babanızı tanıyorum’ yalanıyla çaldı. ‘’, mağdurların “Sürekli omzunu oynatıyordu” ifadeleri üzerine yakalandı

Titrek Ayhan
Adana'da yaşayan (53), 28 Temmuz'da bisikletle ekmek almaya giden A.M.A.'yi "Babanı tanıyorum" diye kandırdı. "Sana kuş getireceğim" diyerek çocuğun bisikletini alıp kaçtı. A.M.A., polise bisikletini çalan kişinin sürekli gözünün seğirdiğini ve omzunun oynadığını anlattı. Tikli hırsızın poliste 27 kaydı bulunan "Titrek Ayhan" lakaplı Ayhan Güldü olduğu saptandı. Ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Güldü ise bu kez aynı yöntemle 16 yaşındaki M.B.'nin de bisikletini çaldı. Yakalanan ve suçlamayı kabul etmeyen Güldü, tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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