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'nda valizden kadın çıktı

'nda valiz içinde 'ye kaçak yollardan sokulmak istenen Özbekistan uyruklu kadını gören polisler şok oldu. Ekipler, valizden çıkan kadının kimlik sorgulamasında, 5 yıl süreyle yurda giriş yasağı olduğunu tespit etti. Olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

'nda valiz içinde 'ye kaçak yollardan sokulmak istenen Özbekistan uyruklu kadın yakalandı.
Sarp Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü personeli, Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaya koridorundan polis-pasaport işlemlerini yaptırmak üzere gelerek ülkeye giriş yapmak isteyen ve elindeki siyah renkli büyük valizle bekleyen vatandaşı G.P. (24) isimli erkek şahsın hareketlerinden şüphelenildi.

Polis memurlarının şahıstan valizini açması istendi. Valizin açılması üzerine içinden Özbekistan vatandaşı olduğu tespit edilen F.T. (27) isimli bayan çıktı. Ekipler, bayan üzerinden çıkan kimliğin Emniyet Şube Müdürlüğü'nce yapılan sorgulamasında, 5 yıl süreyle yurda giriş yasağı olduğu tespit edildi. Yakalanan F.T ile G.P. gözaltına alınırken olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 16:05
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