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'da lüks villaya baskını

'da dün gece saatlerinde lüks bir villaya düzenlenen operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde lüks bir villada masaj salonu adı altında fuhuşyaptırıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese gitti.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 12:53
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