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6 milyon kişiyi ölüme sürüklüyor! İşte nargilenin zararları

Nargile de tıpkı sigara gibi bir zehir. Öldürücü olan bu zehrin yarattığı tehlikelerin farkında olmak ve gençlerimizi korumak hepimizin görevi. Tütün endüstrisi artık nargileyi kullanarak özellikle üniversitelileri hedef alıyor ve tütün bağımlılığı yaratıp sigaraya geçişi kolaylaştırmak için her şeyi yapıyor. Uzmanlar zehir solumamızı isteyenlere bilimsel verilerle yanıt verip “Nargile öldürür!” diyor.

6 milyon kişiyi ölüme sürüklüyor!

ARTIŞA DİKKAT!

Nargile kullanımı bazı toplumlarda 500 yıllık bir gelenek olup günümüzde Orta Doğu, İngiltere, Fransa, Rusya ve ABD gibi ülkeler de dahil olmak üzere özellikle genç nüfusta popüler hale geldi. Peki nedir nargile? Rüle, Ser, Şişe, Marpuç ve Lüle bölümlerinden oluşan, Massel, Ajami, Jurak ve Tömbeki denilen tütünün dumanının sudan geçirilip içilmesine yardımcı olan bir tütün içme aracı olarak tanımlanabilir. Elma, nane, çikolata, Hindistan cevizi, meyan kökü ve karpuz gibi farklı tatlarda üretilerek, içimi aromatik katkılarla daha da keyifli hale getiriliyor. Son yıllarda tüketimindeki dikkat çekici artışı anlamak için çevrenize dikkatlice bakmanız yeterli. Her köşe başında görmeye alıştığımız nargile kafeler bu artışın, daha doğrusu bu tehlikenin en belirgin işareti.

  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 19:58
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