Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 29 Ağustos 2018 Sayısal Loto sonuç sorgulama

Her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi tarafından başkent Ankara'da gerçekleşen Sayısal Lotoçekilişi büyük bir heyecana sahne oldu. Vatandaşların Milli Piyango internet sitesinden de canlı olarak izlediği çekilişin sonuçları herkesi heyecanlandırdı. Dün akşam gerçekleşen çekilişte 6 rakamı doğru bilen bir kişi çıktı ve o kişi de 868.333,40 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu.

29 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI









Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 60 kişi 6 bin 95 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 313 kişi 82 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 64 bin 697 kişi de 12'şer lira ikramiye alacak.

6 bilen talihlinin kuponunu, Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Çekilişte toplam 2 milyon 285 bin 87 lira 10 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 907 bin 952 lira 57 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 507 bin 797 lira 14 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.