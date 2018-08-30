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sonuçları belli oldu! 2018 Sayısal Loto sonuç sorgulama

Herkesin merakla beklediği önceki gün gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Sayısal Loto çekilişinde yi kazanan bir kişi oldu ve 863.333,40 TL'yi almaya hak kazandı. Peki 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen 1144. hafta Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? Sayısal loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili merak edilen detaylar...

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 29 Ağustos 2018 Sayısal Loto sonuç sorgulama

Her zaman olduğu gibi İdaresi tarafından başkent 'da gerçekleşen çekilişi büyük bir heyecana sahne oldu. Vatandaşların Milli Piyango internet sitesinden de canlı olarak izlediği çekilişin sonuçları herkesi heyecanlandırdı. Dün akşam gerçekleşen çekilişte 6 rakamı doğru bilen bir kişi çıktı ve o kişi de 868.333,40 TL'lik nin sahibi oldu.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI




Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 60 kişi 6 bin 95 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 313 kişi 82 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 64 bin 697 kişi de 12'şer lira ikramiye alacak.

6 bilen talihlinin kuponunu, Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Çekilişte toplam 2 milyon 285 bin 87 lira 10 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan olarak 907 bin 952 lira 57 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 507 bin 797 lira 14 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 18:40
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