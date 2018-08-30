Sağlıkta müjde: Özelde doğum ücretsiz olacak

Sağlık alanında birçok ülkeye model olan reformlara imza atan Türkiye, kamu hastanelerinin iş yükünün hafifletilmesine yönelik adımlara da devam ediyor. Özel hastanelerde fark ücreti ödemeden kanser cerrahisine ilişkin tedavi yolunu açılmasının ardından, şimdi de özel hastanelerde doğum ücretsiz doğum için hazırlık başlatıldı.

ALTYAPI TAMAMLANACAK

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri tarafından yürütülen çalışma olugnlaştıktan sonra, özel hastane temsilcileriyle görüşmeler başlatılacak. Gerekli altyapının tamamlanmasının ardından, özel hastanelerde doğum yapmak isteyenler ek ücret ödemeyecek.

1.3 MİLYON BEBEK DOĞDU

Son yıllarda anne ve bebek sağlığı konusunda ciddi gelişmeler yaşanırken, hastane ortamında gerçekleşen doğumların sayısı da ciddi artış gösterdi. Bir yandan hastanelerin doğum birimlerindeki kapasite artırılırken, özel hastanelerde gerçekleşecek doğumlar konusunda da Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2016 yılı verisine göre 1 milyon 311 bin 895'ken, 2017 yılında 1 milyon 291 bin 55 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51.3'ü erkek, yüzde 48.7'si kız oldu. Toplam doğurganlık hızı, 2017 yılında 2.07 çocuk olarak gerçekleşti. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2017'de 4.29 çocukla Şanlıurfa oldu. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1.31 çocukla Gümüşhane olarak kayıtlara geçti.

BAKANLIK SGK İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, önümüzdeki dönemde özel hastanelerde gerçekleşecek doğumların ücretsiz olması için çalışma başlatan Bakanlık, bu konuda SGK ile ön görüşmelere başladı. Özel hastanelerin görüşleri de alındıktan sonra, sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin mevzuat hazırlanacak, Sağlık Uygulama Tebliği genişletilecek ve imzalanacak protokollerin ardından pilot uygulamaya geçilecek.

ZORUNLU HALLERDE SEZARYEN DE DAHİL

Uygulamayla sağlık kuruluşlarında yapılan doğumların teşvik edilmesi. Kamu hastanelerinin iş yükünün hafifletilmesi ve anne bebek sağlığının maksimum düzeyde korunması amaçlanıyor. Söz konusu düzenleme normal doğum ve zorunlu hallerde sezaryeni da kapsayacak şekilde oluşturulacak. Bakanlık buna benzer bir düzenlemeyi kanser cerrahisi için de uyulamaya koymuş ve söz konusu tedaviler için vatandaşlardan fark ücreti alınmamaya başlanmıştı.