Nafiz Bey, hanımla tam ilişki sırasındayken kasığımda ağrı oldu. Bırakmak zorunda kaldık
Organımda değişiklik yok. Hangi doktora gideyim?
Üroloji mi, yoksa ortopedi mi bana bakar?
Tansiyon hastaları dikkat! Bu testleri mutlaka yaptırın
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
Nafiz Bey, hanımla tam ilişki sırasındayken kasığımda ağrı oldu. Bırakmak zorunda kaldık
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.