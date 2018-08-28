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Tansiyon hastaları dikkat! Bu testleri mutlaka yaptırın

Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Tansiyon hastaları dikkat! Bu testleri mutlaka yaptırın

Nafiz Bey, hanımla tam ilişki sırasındayken kasığımda ağrı oldu. Bırakmak zorunda kaldık
Organımda değişiklik yok. Hangi doktora gideyim?
Üroloji mi, yoksa ortopedi mi bana bakar?

  • 28 Ağustos 2018, Salı 08:06
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